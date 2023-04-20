Древний некрополь обнаружен рядом с оживленным парижским вокзалом

Всего в нескольких метрах от оживленного вокзала в самом центре Парижа ученые обнаружили 50 могил в древнем некрополе, которые дают редкое представление о жизни в предшественнице французской столицы - Лютеции - почти 2000 лет назад.

Каким-то образом на захороненный некрополь не наткнулись во время многочисленных дорожных работ на протяжении многих лет, а также при строительстве станции Port-Royal на историческом Левом берегу в 1970-х годах.

Однако планы по строительству нового выхода с вокзала побудили провести археологические раскопки.

Камиль Колонна, антрополог из Национального института превентивных археологических исследований Франции (INRAP), сообщил на пресс-конференции, что уже были "серьезные подозрения", что место раскопок находится рядом с южным некрополем Лютеции.

Некрополь "Сен-Жак", крупнейшее место захоронения в галло-римском городе Лютеция, ранее частично раскапывался в 1800-х годах.

Однако из могил были извлечены только предметы, считавшиеся ценными, а многочисленные скелеты, погребальные приношения и другие артефакты были оставлены.

Затем некрополь был засыпан и снова потерян для времени.

Команда INRAP обнаружила один участок, который никогда ранее не раскапывался.

"Никто не видел этого со времен античности", - сказал президент INRAP Доминик Гарсия.

Колонна сказал, что команда также была "очень рада" найти скелет с монетой во рту, что позволило им датировать захоронение II веком нашей эры.

В ходе раскопок, начавшихся в марте, было обнаружено 50 могил, все они использовались для погребения, а не для кремации, которая также была распространена в то время.