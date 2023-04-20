"Французский человек-паук" Ален Робер покорил небоскрёб в знак протеста

Ален Робер, "французский человек-паук", покорил без страховки башню Альто, 38-этажный небоскреб в пригороде Парижа, в знак протеста против глубоко непопулярной пенсионной реформы. "Я хотел бы сказать господину Эммануэлю Макрону, чтобы он спустился на землю. А чтобы спуститься на землю, я собираюсь подняться туда без страховки, чтобы объяснить ему, что, на самом деле, в 61 год я должен продолжать жить. У меня маленький ребенок, которому восемь лет, и у меня много... много расходов", - говорит альпинист.

Ален Робер, "французский человек-паук", покорил без страховки башню Альто, 38-этажный небоскреб в пригороде Парижа, в знак протеста против глубоко непопулярной пенсионной реформы. "Я хотел бы сказать господину Эммануэлю Макрону, чтобы он спустился на землю. А чтобы спуститься на землю, я собираюсь подняться туда без страховки, чтобы объяснить ему, что, на самом деле, в 61 год я должен продолжать жить. У меня маленький ребенок, которому восемь лет, и у меня много... много расходов", - говорит альпинист.