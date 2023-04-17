Фестиваль Квазимодо в Чили

Тысячи католических паломников собрались в чилийском городе Колина в воскресенье на традиционный фестиваль, который проводится в первое воскресенье после Пасхи.

Многие были одеты в традиционные наряды "уасос", чилийских всадников. К седлам прикреплены замысловато украшенные закрытые деревянные стремена, к сапогам наездников - длинные шпоры.

В первое воскресенье после Пасхи отмечается праздник Божественного милосердия.

Католические священники отправляются раздавать причастие больным и пожилым людям, которые не смогли посетить пасхальную мессу.

Этот праздник известен как Fiesta de Cuasimodo, фестиваль Квазимодо.

Название не связано со знаменитым французским горбуном, но считается, что оно происходит от латинского выражения: "Quasi modo geniti infantes", "как новорожденные младенцы". Считается, что фестиваль возник еще в колониальные времена, когда священники полагались на "уасос" для защиты от бандитов.