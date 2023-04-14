Танцевальный рекорд в Индии

В городе Гувахати индийского штата Ассам более 11 000 танцоров и музыкантов исполнили танец Биху, установив два мировых рекорда: по числу самих танцоров и по числу барабанщиков. Танец биху является неотъемлемой частью ассамской культуры и исполняется во время ежегодного фестиваля, который знаменует начало Нового года по местному календарю.

В городе Гувахати индийского штата Ассам более 11 000 танцоров и музыкантов исполнили танец Биху, установив два мировых рекорда: по числу самих танцоров и по числу барабанщиков. Танец биху является неотъемлемой частью ассамской культуры и исполняется во время ежегодного фестиваля, который знаменует начало Нового года по местному календарю.