Папа Римский Франциск в четверг совершил Мессу Вечери Господней в тюрьме для несовершеннолетних Казаль-дель-Мармо в Риме.

С начала своего понтификата Франциск регулярно служит Мессу Святого Четверга за пределами Ватикана, посещая центры для беженцев, исправительные центры для несовершеннолетних и тюрьмы.

После утренней Мессы Хризмы в Ватикане, посвященной последним дням жизни Иисуса Христа перед Пасхой, папа Франциск отправился в тюрьму Казаль-дель-Мармо, где во второй половине дня отслужил Мессу "In Coena Domini".

После проповеди Папа совершил традиционный обряд "омовения ног" с 12 заключенными разных национальностей, десятью мужчинами (один из них мусульманин) и двумя женщинами. По традиции, он повторил жест Иисуса во время Тайной вечери, когда Господь омыл ноги своим ученикам в знак любви и служения.

В настоящее время в тюрьме для несовершеннолетних Казаль-дель-Мармо содержится около 50 заключенных, 15 из которых - мусульмане, соблюдающие Рамадан.