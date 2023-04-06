Самобичевание в Мандалуйонге

Сотни мужчин-католиков на Филиппинах отметили Великий четверг, христианский праздник, кровавым ритуалом, который включает в себя самобичевание в честь крестных страданий Иисуса Христа.

Участники действа, лица которых были закрыты красной или черной тканью, прошли по оживленным улицам города Мандалуйонга, избивая свои тела цепями и плетьми.

Они также посетили импровизированный алтарь для молитвы, ложась на землю и подставляя спины под удары деревянными веслами.

Филиппинские христиане верят, что этот болезненный ритуал поможет им искупить грехи и позволит просить милости у Бога.

Однако католические епископы страны не поощряют такие практики, как самобичевание и распятие, отдавая предпочтение более умеренным обрядам.