Эвакуация из Бахмута: миссия невозможна

Группа мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома в Бахмуте, доставлены на бронетранспортерах в прифронтовой город Часов Яр Бахмутского района: с собой лишь самое необходимое, все очевидно подавлены и расстроены.

Сопровождающая их группа солдат помогает им погрузить вещи в эвакуационный пикап.

Одна из женщин, назвавшаяся Любой, плачет, прижимая к себе чихуахуа Марго, и спрашивает: "Еще хоть кто-то из гражданских остался в Бахмуте?".

Колонны танков и бронетранспортеров проезжают через город, с фронта и обратно.

Эвакуация из Бахмута становится всё более сложной, говорят волонтёры приюта для беженцев в соседней Константиновке.

Раньше они работали в самом Бахмуте, но сейчас это стало слишком опасно. Большинство волонтеров приюта в Константиновке также являются жителями Бахмута.

За последний месяц через приют прошло около 50 человек, но сейчас эвакуация практически невозможна.

"Они (украинские солдаты) выводят их, рискуя жизнью, выводят ночью, потому что днем там очень сильный обстрел. И враг (российские солдаты) ничем не пренебрегает, они обстреливают местных жителей, гражданских и военных".

В понедельник в приют прибыли несколько новых семей.

Они рады уже хотя бы тому, что могут помыть руки под проточной водой и поесть горячего супа.

Людмила рассказала, что всю дорогу плакала, потому что в Бахмуте у нее остались дочь и сын, но из-за того, что они находились в другом районе города, не было возможности их забрать.

Людмила и сама не хотела уезжать из Бахмута до последнего момента, но ночью ее дом обстреляли, и он загорелся.

Бой за этот промышленный центр в Донбассе стал самым долгим и кровопролитным сражением в ходе продолжающейся уже год российской агрессии против Украины.