Раскраска яиц как искусство: в парке Сантьяго открылась выставка "Цвета Пасхи"

В Парке памяти в Сантьяго открылась выставка "Цвета Пасхи". 10 расписанных скульптур в виде пасхальных яиц — 10 творений чилийских художников. Иллюстратор Пепа Эспиноса сказала, что выбрала для своего дизайна разноцветного павлина, чтобы привнести немного магии и "чего-то вечного". Роспись яиц — одна из многочисленных традиций христианской Страстной недели перед Пасхой. Католики и протестанты отмечают праздник 9 апреля, православные — 16 апреля.

В Парке памяти в Сантьяго открылась выставка "Цвета Пасхи". 10 расписанных скульптур в виде пасхальных яиц — 10 творений чилийских художников. Иллюстратор Пепа Эспиноса сказала, что выбрала для своего дизайна разноцветного павлина, чтобы привнести немного магии и "чего-то вечного". Роспись яиц — одна из многочисленных традиций христианской Страстной недели перед Пасхой. Католики и протестанты отмечают праздник 9 апреля, православные — 16 апреля.