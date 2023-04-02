В Японии прошел Фестиваль железного фаллоса

Тысячи туристов и местных жителей собрались на улицах Кавасаки, чтобы увидеть парад с участием гигантского розового фаллоса в рамках уникального японского фестиваля, посвященного мужским половым органам и плодородию. Этот синтоистский праздник отмечают ежегодно в первое воскресенье апреля в храме Канаяма.

Культу половых органов в японской традиции отводится особое место. Посетители фестиваля, известного как Синто Канамара Мацури (Фестиваль железного фаллоса), включая маленьких детей, покупают леденцы в виде пениса и сувениры, такие как брелоки, свечи и другие безделушки.

Впервые праздник начали отмечать в период Эдо (1603—1868), тогда проститутки просили у святыни успеха в их труде и защиты от сифилиса.

Центральной темой праздника являются три фаллоса разных цветов и размеров: самый крупный, розовый, высотой около 2,5 метра, выносят в божественном паланкине трансвеститы.

Согласно легенде, однажды зубастый демон спрятался в вагине юной девы и откусил пенисы двум её женихам в первую брачную ночь. Тогда кузнец по её просьбе взялся выковать железный фаллос, о который демон сломал свои зубы.

Все доходы от фестивалей передаются в фонды и организации, которые занимаются исследованием ВИЧ.