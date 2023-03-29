Жители Нэшвилла скорбят об очередных жертвах стрельбы в здании школы

Около 50 человек собрались у здания Капитолия штата Теннесси в Нэшвилле, чтобы выразить протест против насилия с применением оружия.

Накануне вооруженный до зубов 28-летний молодой человек застрелил в школе трех 9-летних детей и трех взрослых. Стрелок был убит прибывшей на место происшествия полицией.

"У меня дети младшего школьного возраста, и мне надоело каждый раз в страхе отправлять их в школу", - говорит местная жительница, участвующая в митинге "Мамы требуют здравомыслия в отношении оружия в Америке".