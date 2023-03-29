Один из самых больших динозавров, когда-либо ходивших по Земле, посетит Лондон

Колосс, даже в мире динозавров. Это Patagotitan mayorum, огромный титанозавр длиной более 37 метров.

Это слепок, созданный путем 3D-печати копий костей самого полного из когда-либо найденных гигантских динозавров.

Сейчас модель находится в лондонском Музее естественной истории в качестве центрального экспоната новой выставки о доисторическом существе.

Этот динозавр был обнаружен работником ранчо в Патагонии в 2010 году. Он нашел огромную бедренную кость, торчащую из земли. Местный музей провел раскопки и обнаружил шесть отдельных скелетов.

Исследования все еще продолжаются, чтобы раскрыть секреты патаготитана. Но палеонтологи уже многое знают о том, как они жили.

Они жили в меловом периоде, то есть между 145,5 и 65,5 миллионами лет назад.

Изучив их челюсти, ученые пришли к выводу, что эти гиганты были травоядными. У них нет таких зубов, которые обычно встречаются у животных, питающихся мясом.

В музей переданы некоторые из настоящих окаменелых костей, выкопанных в Аргентине - например, бедренная кость, на которую впервые наткнулся работник ранчо более десяти лет назад. Ее возраст составляет около 101 миллиона лет.

В коллекции Музея естественной истории также есть яйцо титанозавра, найденное в Индии.

Выставка "Титанозавр: жизнь самого большого динозавра" откроется 31 марта и продлится до 7 января 2024 года.