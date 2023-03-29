Без одежды и в масках - против корриды

Во вторник демонстранты, выступающие против боев быков, провели акцию протеста, пытаясь оказать давление на предстоящее обсуждение в Конгрессе Колумбии.

Дюжина демонстрантов, одетых в красные картонные маски и вымазанных красной краской, выступили перед зданием Конгресса.

Законопроект о запрете боя быков уже одобрен сенатом, но за него еще должны проголосовать в нижней палате парламента.

Он включает все разновидности корриды, в том числе массовую корриду, известную как "корралехас", и все шоу с использованием телят.

"Колумбия находится в процессе построения мира, и этот мир должен быть построен с природой и с животными", - Дерли Флорес, активист в поддержку прав животных.

В случае одобрения закона, коррида будет полностью запрещена через два года.

В то же время в рамках шоу будут запрещены любые травмы, увечья, сожжение и убийство быков.