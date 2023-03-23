Иракские курды отмечают Навруз

Иракские курды танцуют и готовят еду для празднования Навруза в Акре, в северном автономном курдском регионе страны.
Навруз (также Новруз и Наурыз) - это праздник прихода весны и Нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
Иракские курды танцуют и готовят еду для празднования Навруза в Акре, в северном автономном курдском регионе страны.
Иракские курды танцуют и готовят еду для празднования Навруза в Акре, в северном автономном курдском регионе страны.
Навруз (также Новруз и Наурыз) - это праздник прихода весны и Нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов.