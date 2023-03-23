Как государственный праздник Навруз отмечается 21 марта в т.ч. в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Казахстане
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Иракские курды отмечают Навруз

Иракские курды танцуют и готовят еду для празднования Навруза в Акре, в северном автономном курдском регионе страны.

Иракские курды танцуют и готовят еду для празднования Навруза в Акре, в северном автономном курдском регионе страны.

Навруз (также Новруз и Наурыз) - это праздник прихода весны и Нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

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