Зеленский: селфи на заправке и очередь за кипятком

Президент Украины Владимир Зеленский позировал для фотографий с солдатами и простыми посетителями на автозаправочной станции на востоке Украины в среду - точное место съемки сообщено не было.

На распространенных офисом президента Украины кадрах, непохожих на его обычные политические и военные выступления, Зеленский улыбается и показывает "отлично" большим пальцем вверх.

На видео Зеленский стоит в очереди к кассе и ждет, когда освободится кофейный автомат, чтобы налить горячей воды для заваривания чая.

Неудивительно, что "Человек 2022 года" по версии Time был завален просьбами сфотографироваться со стороны солдат и гражданских лиц, которые оказались на заправке в это время.

Ранее в тот же день Зеленский посетил прифронтовую полосу на востоке страны, где вручил военнослужащим, находящимся на самых ожесточенных участках боев, награды "Герой Украины" - высшую награду страны.