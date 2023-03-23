Перу: дом осыпается на спасателей, эвакуировавших из него людей

На кадрах, которые могли бы фигурировать в голливудском фильме катастроф, на голову спасателя перуанской полиции из дома, на обрыве под которым он работал, упал холодильник. Это произошло на берегу реки Римак в северной части столицы страны Лимы во время операции по спасению жертв оползня.

На других съемках видно, как спасатели в Лиме извлекают тело женщины, которая погибла вместе с сыном, когда их дом обрушился в результате оползня. Хосе Ривас, представитель спасательной службы полиции, предупредил, что оползни будут происходить и дальше, поскольку проливные дожди продолжают заливать регион, подвергая опасности дома, построенные на склонах рек.

В результате проливных дождей с начала года в Перу погибли более 65 человек, по данным Национального института гражданской обороны страны. Более 20 000 домов были разрушены или стали непригодными для проживания из-за сезона дождей.

Так, два человека погибли во вторник вечером, когда их дом рухнул в Римак.

Дома, построенные на гребне скалы, "поползли" после нескольких недель проливных дождей и разлива реки - побочного продукта циклона Яку.

Новыми жертвами стали 35-летняя мать и ее 18-летний сын, которые находились в своем доме.

Их тела были найдены в среду ниже по течению реки.