Австралия: реку очистят от тонн дохлой рыбы

Рабочим предстоит удалить тонны гниющей рыбы из реки в австралийской глубинке после беспрецедентного вымирания вследствие наводнений и жаркой погоды.

Рыба начала умирать в реке Дарлинг возле города Менинди в штате Новый Южный Уэльс в пятницу.

По словам чиновников, скорее всего, это произошло потому, что в жаркую погоду рыбам требуется больше кислорода, а после недавних наводнений уровень кислорода в воде снизился.

Помощник комиссара полиции Бретт Гринтри сказал, что главным приоритетом является сохранение чистоты водоснабжения города, а удаление мертвой рыбы - следующий по актуальности вопрос.

Сроки выполнения работ пока не определены.

"Это настоящий логистический кошмар", - сказал Гринтри.

Власти снабжают питьевой водой жителей, которые обычно полагаются на речную, качество которой постоянно проверяется, сказал Гринтри.

В последние недели сообщалось о массовой гибели рыбы в реке Дарлинг.

Десятки тысяч рыб были обнаружены в одном и том же месте в конце февраля, а также было несколько сообщений о мертвой рыбе ниже по течению в направлении Пункари, недалеко от границы штатов Южная Австралия и Виктория.

Масштабная гибель рыбы также была отмечена на реке в Менинди во время сильной засухи в конце 2018 и начале 2019 года.

Гринтри сказал, что нынешнее число погибшей рыбы, по-видимому, заметно превзойдёт показатели 2018 и 2019 гг.