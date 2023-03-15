Андроиды-помощники: "что я тебе, робот, что ли?"

Они ходят, прыгают и могут оказаться на рабочем месте рядом с вами.

Во вторник (14 марта) кронпринц Дании Фредерик открыл трехдневный Европейский робототехнический форум в Оденсе.

Около 900 ученых и руководителей промышленности из 30 стран собрались в датском городе на крупнейшую в Европе конференцию по робототехнике.

Во время пандемии COVID-19 роботы использовались все шире - от ультрафиолетовой дезинфекции до автоматизации производства.

И организаторы конференции говорят, что внедрение роботов, похоже, и не думает замедляться, поскольку нехватка рабочей силы и проблемы с цепочками поставок стимулируют дальнейшую автоматизацию.