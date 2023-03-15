Беда не приходит одна: наводнения в зоне землетрясения в Турции

Около 20 человек погибли или пропали без вести в среду в результате наводнений, обрушившихся на две провинции на юго-востоке Турции, уже пострадавшие от разрушительного землетрясения 6 февраля, что усугубило бедственное положение выживших.

По словам министр внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, 12 человек погибли в городе Шанлыурфа, включая пятерых сирийцев, найденных мертвыми в подвале здания, и еще 2 погибли в соседней провинции Адияман, включая полуторагодовалого ребенка.

Пять человек пропали без вести.

В район происшествия направлены более 160 спасателей и водолазов, сказал министр.

Сильнее всего пострадали провинции Адияман и Малатья, где землетрясение уже привело к значительным разрушениям.

По данным официального турецуеого агентства Анадолу, по крайней мере, одна из погибших в Адиямане находилась в контейнере, превращенном в аварийное убежище, когда ее захлестнула вода.

На одном из видео, снятом в провинции Малатья, уровень воды поднялся вокруг белых палаток, в которых укрываются выжившие после землетрясения.

Около двух миллионов человек, переживших землетрясение, были временно размещены в палаточных и контейнерных поселках в 11 турецких провинциях, пострадавших от землетрясения.