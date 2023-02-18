Бородянка - посёлок городского типа, входит в Бучанский район Киевской области - все еще носит незаживающие раны от прошлогодних атак российских сил и российских обстрелов.

Следов восстановительных работ практически не видно, сообщают с места побывавшие в Бородянке журналисты португальского национального телеканала RTP.

Половина населения Бородянки уже вернулась в дома, сохранившие следы войны. Город был оккупирован и разрушен российскими войсками в ходе наступления на Киев в прошлом году.

Вернувшиеся жители сталкиваются с трудностями жизни без электричества и с разрушенными коммунальными службами.

Люди тут живут хрупкими воспоминаниями о былой жизни - и в страхе перед возможным новым наступлением агрессоров.