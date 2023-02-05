"Нам сказали, что мы сошли с ума, если пришли сюда в такую погоду, - говорит Ким Элби, посетительница Ледяного замка в Нью-Гэмпшире. - Наверное, это действительно так".

В эти выходные ледяное дыхание Арктики принесло на северо-восток США настоящую морозную погоду. На горе Вашингтон в Нью-Гэмпшире (высота которой чуть меньше 2 000 метров) был даже зафиксирован новый национальный рекорд ветро-холодового индекса* - минус 78 градусов Цельсия. В Бостоне ветро-холодовой индекс составил минус 34 градуса, в результате чего в пятницу были закрыты все школы. А в Нью-Йорке был введен в действие "синий" уровень опасности, запрещающий всем приютам для бездомных отказывать в ночлеге кому бы то ни было.

Однако Ледяной замок в Нью-Гэмпшире продолжает принимать посетителей даже в таких условиях. "Для нас такая погода даже плюс, - говорит менеджер Брэд Бюэльхорн. - Наши ледяные инсталяции и предназначены для холодной погоды. А для наших гостей - это дополнительные незабываемые ощущения".

*Ветро-холодовой индекс - это субъективные ощущения человека при одновременном воздействии на него мороза и ветра.