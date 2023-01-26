Тысячи журавлей отдыхают на берегах озера Хула в Израиле. Каждый год миллионы птицы делают там остановку на пути миграции из Европы в Африку. Но с середины прошлого века многие журавли решили зимовать прямо там, а не отправляться дальше. В то время вокруг небольшого озера появились многочисленные фермы, и птицы могли кормиться на полях. Крестьяне "отвлекают" журавлей от разорения сельхозугодий, рассыпая тонны корма подальше от своих пашен.

Тысячи журавлей отдыхают на берегах озера Хула в Израиле. Каждый год миллионы птицы делают там остановку на пути миграции из Европы в Африку. Но с середины прошлого века многие журавли решили зимовать прямо там, а не отправляться дальше. В то время вокруг небольшого озера появились многочисленные фермы, и птицы могли кормиться на полях. Крестьяне "отвлекают" журавлей от разорения сельхозугодий, рассыпая тонны корма подальше от своих пашен.