Atlantis The Royal, который называют самым роскошным курортом мира, торжественно открылся в Дубае. На эксклюзивные праздничные мероприятия приехали VIP- гости со всего мира, для них спела Бейонсе. Эта рекордсменка по числу премий "Грэмми" (их у нее 28), по сообщениям, получила за первый за четыре года концерт 22 миллиона евро.

Среди гостей значились Jay-Z, Кендалл Дженнер, Ребел Уилсон и бывшая звезда One Direction Лиам Пейн. Празднование, помимо огромного фейерверка, также включало эксклюзивные приемы. Их готовили всемирно известные шефы, среди них - Нобу Матсухиса, Мич Тернер и Хосе Андрес.