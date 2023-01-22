В Северной Корее, как и в других азиатских странах, отмечают Новый год по лунному календарю. Но в КНДР особенности этого праздника незаметны. Как и в другие знаменательные даты, северокорейцы прежде всего возлагают цветы к памятникам великим вождям.

Собственно новогодние мероприятия стало разрешено проводить только в 90-х годах. Народных гуляний не предусмотрено. Праздник будут отмечать за закрытыми дверями в кругу семьи или в развлекательных центрах, куда имеет доступ далеко не каждый гражданин.