"Карнавал чёрных и белых" завершился в колумбийском городе Сан-Хуан-де-Пасто. Ежегодно с 28 декабря по 6 января в этом приграничном с Эквадором регионе, у подножия Анд, собираются тысячи туристов и местных жителей, чтобы увидеть красочное мероприятие или принять в нем участие. Здесь в единое целое сливаются традиционные элементы культур народов Анд и Амазонии, европейских переселенцев испанских кровей и потомков рабов с Чёрного континента. Фестиваль признан ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества.

"Карнавал чёрных и белых" завершился в колумбийском городе Сан-Хуан-де-Пасто. Ежегодно с 28 декабря по 6 января в этом приграничном с Эквадором регионе, у подножия Анд, собираются тысячи туристов и местных жителей, чтобы увидеть красочное мероприятие или принять в нем участие. Здесь в единое целое сливаются традиционные элементы культур народов Анд и Амазонии, европейских переселенцев испанских кровей и потомков рабов с Чёрного континента. Фестиваль признан ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества.