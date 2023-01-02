Снос домов в Дженине
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Дженин: снос домов и столкновения

В Дженине на Западном берегу Иордана состоялись массовые похороны двоих палестинцев, погибших  в ходе стычек с израильскими военнослужащими. Виток насилия был спровоцирован тем, что ранее  в посёлке под Дженином израильтяне снесли дома палестинцев, обвиняемых в убийстве офицера во время перестрелки в сентябре прошлого года.

В Дженине на Западном берегу Иордана состоялись массовые похороны двоих палестинцев, погибших  в ходе стычек с израильскими военнослужащими. Виток насилия был спровоцирован тем, что ранее  в посёлке под Дженином израильтяне снесли дома палестинцев, обвиняемых в убийстве офицера во время перестрелки в сентябре прошлого года.

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