В Дженине на Западном берегу Иордана состоялись массовые похороны двоих палестинцев, погибших в ходе стычек с израильскими военнослужащими. Виток насилия был спровоцирован тем, что ранее в посёлке под Дженином израильтяне снесли дома палестинцев, обвиняемых в убийстве офицера во время перестрелки в сентябре прошлого года.

В Дженине на Западном берегу Иордана состоялись массовые похороны двоих палестинцев, погибших в ходе стычек с израильскими военнослужащими. Виток насилия был спровоцирован тем, что ранее в посёлке под Дженином израильтяне снесли дома палестинцев, обвиняемых в убийстве офицера во время перестрелки в сентябре прошлого года.