В Риме сотни человек вышли на акцию в поддержку протестного движения в Иране. Манифестанты под лозунгом "Женщины, жизнь, свобода" прошли маршем к иранскому посольству. Они призывают власти Италии — и европейских стран вообще — как минимум осудить происходящее в Исламской республике, где власти начали приводить в исполнение смертные приговоры участникам акций протеста.

В Риме сотни человек вышли на акцию в поддержку протестного движения в Иране. Манифестанты под лозунгом "Женщины, жизнь, свобода" прошли маршем к иранскому посольству. Они призывают власти Италии — и европейских стран вообще — как минимум осудить происходящее в Исламской республике, где власти начали приводить в исполнение смертные приговоры участникам акций протеста.