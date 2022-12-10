В Риме сотни человек вышли на акцию в поддержку протестного движения в Иране. Манифестанты под лозунгом "Женщины, жизнь, свобода" прошли маршем к иранскому посольству. Они призывают власти Италии — и европейских стран вообще — как минимум осудить происходящее в Исламской республике, где власти начали приводить в исполнение смертные приговоры участникам акций протеста.
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"Женщины, жизнь, свобода"
В Риме сотни человек вышли на акцию в поддержку протестного движения в Иране. Манифестанты под лозунгом "Женщины, жизнь, свобода" прошли маршем к иранскому посольству. Они призывают власти Италии — и европейских стран вообще — как минимум осудить происходящее в Исламской республике, где власти начали приводить в исполнение смертные приговоры участникам акций протеста.