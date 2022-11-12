Тысячи людей вышли в субботу на демонстрацию в центре Берлина, призывая к контролю цен на продукты питания и взиманию налогов с богатых. Марш "Перераспределить!" прошёл по улицам немецкой столицы по призыву левых организаций в знак протеста против резкого роста цен и арендной платы. На одних плакатах было написано: "Перераспределяйте! Сверху вниз", другие осуждали экономическую систему, которая "ставит прибыль выше потребностей людей".

Полиция и организаторы сошлись во мнении, что в акции приняли участие не менее 3000 человек. Она проходила на фоне роста инфляции, вызванной отчасти войной в Украине, ударившей по энергоснабжению и поставкам продовольствия.

По последним данным, опубликованным в пятницу, инфляция в Германии находится на самом высоком уровне за более чем 70 лет и достигла 10,4% в октябре.

Рост цен бьет по бюджету домохозяйств, а также по промышленности крупнейшей экономики еврозоны.

Правительство, которое прогнозирует рецессию ВВП на 0,4% в следующем году, предприняло ряд инициатив по смягчению роста цен на энергоносители, включая частичное ограничение цен на газ и электроэнергию, которое вступит в силу в 2023 году. Действие большинства других смягчающих мер, включая дешёвый проезд на поезде, уже закончилось.

Немецкие экономические эксперты в среду предложили повысить налоги для лиц с более высоким доходом, чтобы помочь домохозяйствам бороться с растущими счетами за электроэнергию, но это предложение было немедленно отвергнуто министром финансов страны