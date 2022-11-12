Пострадавшие от войны жители Украины рубят дрова, чтобы пережить зиму. 39-летний Валерий, житель города Северска, пилит ствол дерева бензопилой, как и многие другие в разорённом войной регионе, запасаясь топливом на холодную зиму.

"Подвал, чтобы спрятаться от российских обстрелов, печь и дрова — это все, что у нас есть", — говорит он, не называя своей фамилии.

Российские войска, вторгшиеся в Украину в феврале, летом обстреляли Северск ракетами и несколько раз безуспешно пытались его захватить. Хотя город до сих пор держится, его высоты и восточный фланг были изуродованы взрывами, а в земле образовались глубокие воронки. На одной площади серьёзно повреждены все здания, в том числе школа.

Лишь горстка из довоенных 12 000 жителей города осталась сегодня здесь, борясь за жизнь без газа и электричества.

"Больше делать нечего, поэтому рубим деревья по мере возможности. Здесь их много, так что на зиму должно хватить", — говорит Валерий.