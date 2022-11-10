Сенегальского экоактивиста Моду Фаля называют "пластиковый человек": он создал себе одежду из пластикового мусора. На пляжах его страны отходов столько, что песка местами просто не видно. Фаль, бывший военнослужащий и отец троих детей, пытается таким образом обратить внимание сограждан на необходимость ответственно относиться к мусору и уважать окружающую среду. В 2020 году Сенегал принял закон, запрещающий некоторые изделия из пластика, но пока эффект не очень заметен. Моду Фаль надеется, что саммит COP27 в Египте поможет хотя бы некоторым изменениям.