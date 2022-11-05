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General view of the Nueva San Salvador Cemetery, with the San Salvador volcano in the background, during the Day of the Dead celebrations in Santa Tecla, El Salvador, Wednesda
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Вандализм ради борьбы с оргпреступностью

Власти Сальвадора организовали погром на кладбищах в рамках борьбы с организованной преступностью. Под присмотром вооружённой охраны осуждённых вывели к могилам, которые приписывают влиятельным представителям преступного мира. Заключенных обязали разбивать надгробия в период, когда принято посещать могилы и отдавать дань памяти умершим.

В правительстве объяснили, что это стало реакцией на фактическое закрытие для обычных посетителей тех частей кладбищ, где похоронены лидеры преступного мира. Таким образом были повреждены или уничтожены около 80 надгробий.

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