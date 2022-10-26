В Москве почтили память жертв трагедии, разыгравшейся на Дубровке 20 лет назад. С 23 по 26 октября 2002 террористы удерживали в заложниках более 900 зрителей мюзикла "Норд-Ост", артистов и работников комплекса. В результате теракта и штурма погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек, среди которых были дети. Подавляющее большинство людей скончалось в больницах после завершения операции, в том числе, от усыпляющего газа.

Выживших и их родственников преследуют воспоминания, и вопросы, оставшиеся без ответа.

Ольга: "Мы до сих пор не можем сказать точно, как погибла моя сестра, мама вот этих ребят..."

Александр: "130 человек, или один человек... Каждый погибший человек - это человек, это человеческая душа, которая оборвалась, оторвалась..."