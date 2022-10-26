Под артиллерийскими обстрелами российских сил, без света, электричества, воды и интернета. Так живут люди в украинском Бахмуте.

По словам местного жителя Андрея, ситуация здесь сложная и тревожная: "Многие уезжают. Ждут сколько могут, но потом уезжают, когда уже не могут со всем справиться. Но те, кто сильнее духовно, еще держатся".

Наталья, работает в сфере продаж: "Слава Богу, моя дочь нашла для меня способ эвакуироваться. У меня две собаки, я просто не могу их оставить. Вместе с ними, с двумя сумками со всем, что я заработала в этой жизни, я уеду".

Сергей, пенсионер: "Я целый день на улице, а что еще делать? Ведь дома нет ни света, ни электричества, ни воды, ни интернета".

"Ситуация на передовой существенных изменений не претерпела. Наиболее жесткие бои на Донетчине - Бахмутское направление, Авдеевка. Там сейчас больше всего видно безумие русского командования. День за днем, в течение месяцев они гонят туда людей насмерть. Сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.