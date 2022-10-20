Если не считать взорванных танков и подпаленных за семь месяцев войны заводов, дорога, ведущая в Изюм, когда-то прозванная «шоссе в ад», могла бы показаться обычной дорогой где-нибудь в Европе.

Асфальтоукладчик пройден, воронки от бомб засыпаны.

Бригада рабочих в оранжевых светоотражающих жилетах прочертила на дорожном полотне белые линии, указывающие на зону безопасного обгона.

Через пять недель после того, как был отвоёван этот небольшой, но имеющий стратегическое значение город на востоке Украины, тут разворачивается новая битва - за восстановление.

Армия техники и строителей занята восстановлением того, что еще осталось от инфраструктуры, с тем. чтобы как можно быстрее стереть все следы российской оккупации.

Для начала украинцы используют то, что оставили после себя российские войска — например, остатки понтонного моста на танке с буквой «З», лежащем в реке Донец.

«Мы собираемся переработать каждую деталь, придать ей форму и использовать здесь или где-то еще, где это необходимо», — сказал 27-летний военный инженер лейтенант Денис Пономаренко.

Въезжающих в город встречает щит в желто-синих цветах украинского флага и с надписью: «Друзья, вы свободны!»

Дороги и железнодорожное сообщение снова работают, а сеть мобильной связи 4G была частично восстановлена ​​несколько дней назад.

По данным ООН, основные сети коммунальных услуг - вода, газ и электричество - были уничтожены, в результате чего жители зависели от гуманитарной помощи.

Из довоенного населения в 46 тысяч жителей осталось всего 8-9 тысяч человек.