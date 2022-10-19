Спасателям у линии фронта на востоке Украины приходится работать в опасных условиях из-за непрекращающихся интенсивных российских обстрелов.

Восточный город Бахмут находится под контролем Киева, но в последние недели здесь шли ожесточенные бои.

Бахмут находится в Донецкой области, которая вместе с Луганской областью составляет промышленный восток, известный как Донбасс. Это два из четырех регионов, незаконно аннексированных Россией в сентябре.

Когда-то в этом ключевом городе проживало 100 000 человек, а теперь он является важным военным объектом и, по сути, полем боя.

На окраину Бахмута на помощь пострадавшей женщине вызывают бригаду скорой помощи. Пока они занимаются лежащей на земле женщиной, начинается еще один обстрел, и спасатели вынуждены укрываться под звуки выстрелов поблизости.

Медикам удалось доставить тяжелораненую женщину на базу.

«Скорее всего, перелом со смещением. Бедро было вывихнуто. Дело плохо», — говорит Влад, один из медработников.

Члены местной пожарной охраны также рискуют своей жизнью, пытаясь взять под контроль пожары по всему городу.

«Мы сражаемся за наши дома, за нашу Украину, за нашу родину», — говорит один из пожарных.