На фоне разговоров о возможности ядерной войны внимание в странах бывшей Югославии обращается к бункерам, которых в этом регионе осталось немало. В Боснии такое укрытие находится в городке Коньиц. Комплекс для Тито начали строить ещё начале 50-х, после разрыва с СССР. Он создавался для защиты руководства страны на случай ядерного удара. Несколько сотен человек могли, по проекту, жить там в течение полугода или даже дольше. С началом югославских войн его оставили без надзора, позже бункер взяли под контроль солдаты НАТО. В 2010-х местные власти превратили его в музей и галерею современного искусства.

Смотрители галереи-бункера заявляют, что сегодня своё предназначение убежище вряд ли выполнит: построенный по проекту конца 40-х, этот комплекс не сможет выдержать современный ядерный взрыв.