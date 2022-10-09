Россия обрушила как минимум 12 авиаракет на многоквартирные дома и другие гражданские, по оценкам на месте, цели в украинском городе Запорожье, в результате чего погибла по меньшей мере дюжина человек, заявили официальные лица в воскресенье.

Взрывы в городе выбили окна в соседних зданиях и частично обрушили как минимум один высотный жилой дом.

Сразу после авиаударов городской совет заявил, что 17 человек были убиты, но позже сократил это число до 12.

Региональная полиция сообщила в воскресенье днем, что 13 человек погибли и более 60 получили ранения, по меньшей мере десять из которых были детьми.

Многократные удары были нанесены после того, как взрыв в субботу привел к частичному обрушению моста, соединяющего Крымский полуостров с Россией, повредив важную артерию снабжения нерешительных военных действий Кремля на юге Украины и нанеся удар по "пресловутому символу" российской власти в регионе, по словам украинских властей.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что всего в результате ночных обстрелов пострадали не менее 20 частных домов и 50 многоквартирных домов.

По меньшей мере 40 человек были госпитализированы, еще десятки лечатся с травмами средней и легкой степени тяжести, сообщил Куртев в своем Telegram-канале.

«Ничего нет (в этом районе), ни промышленности, ни военных, ни военных заводов, за что они нас бомбят», — сказала Татьяна Лазунько, расплакавшись в своей квартире, сильно пострадавшей от удара.

73-летняя женщина и ее муж Алексей Лазунько выбежали на середину квартиры, когда в субботу вечером зазвучали сирены, и остались между двумя стенами, чтобы лучше защититься.

В последние недели Россия неоднократно наносила удары по этому южному городу, который находится в контролируемой Украиной части региона, который на прошлой неделе президент России Владимир Путин аннексировал в нарушение международного права.

По меньшей мере 19 человек погибли в четверг в результате другой серии ракетных ударов российских войск по многоквартирным домам в Запорожье.