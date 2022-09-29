После обстрела Краматорская четырьмя российскими ракетами власти города заявили, что по меньшей мере 11 человек получили ранения, один - тяжелые.

Мэр Александр Гончаренко написал в Facebook, что ранним утром в четверг обстрел повредил многоквартирные дома и частные одноэтажные постройки.

Краматорск, город на востоке Донецкой области с довоенным населением 150 000 человек, не находится на линии фронта, но там размещены штабы некоторых украинских сил.

Сообщения о новых обстрелах появились, когда Россия, похоже, продолжает терять позиции вокруг ключевого северо-восточного города Лиман, примерно в 40 минутах от Краматорска.

Институт изучения войны со ссылкой на российские отчеты сообщил, что украинские войска захватывают всё новые села вокруг Лимана, города примерно в 160 км к юго-востоку от Харькова, второго по величине города Украины.

В сообщении говорится, что вскоре украинские силы могут полностью окружить Лиман, что станет серьезным ударом по военным амбициям Москвы.