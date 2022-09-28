По меньшей мере один человек погиб в среду в городе Николаевка на востоке Украины после российского обстрела школы, которую жители использовали в качестве убежища.

На момент обстрела в подвале школы находилось около 15 человек, в том числе двое детей и инвалид.

Погибла 63-летняя женщина, работавшая смотрителем в школе.

Спасатели и пожарные часами искали ее тело под обломками здания.

Когда спасатели начали раскапывать завалы, дочь пострадавшей в отчаянии побежала к обрушившемуся зданию, а родственники и друзья тянули ее назад и пытались утешить.

За происходящим наблюдал 69-летний Николай Мороз, переживший нападение.

Он спал в школе с тех пор, как в феврале началась война, так как считал, что это безопасное место для укрытия.

В среду он проспал и не вышел выкурить обычную утреннюю сигарету. Он сказал, что, возможно, это и спасло ему жизнь.

Николаевка - город, расположенный примерно в 30 км от Лимана, города, оккупированного русскими и куда пытаются продвинуться украинские силы.