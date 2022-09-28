Жители посёлка Слатино в Харьковской области Украины начали возвращаться в свои дома в преддверии зимних месяцев, несмотря на повреждения, полученные за месяцы боев.

Деревня, расположенная недалеко от северо-восточной границы Украины с Россией, сильно пострадала от боевых действий после того, как в феврале Владимир Путин отдал приказ о вторжении.

Жители Славянска оценивают ущерб от обстрелов: во вторник несколько ударов обрушились на Славянск и Краматорск, в результате чего были повреждены дома и промышленные зоны в этих городах Донецкой области Украины. Власти не сообщают о жертвах и раненых.

Все еще в шоке, Валентина Бондаренко схватилась руками за голову и плакала, стоя возле своего дома, в который попал один из ударов. Большинство окон и дверей вынесены взрывной волной, а кухня, сад и огород засыпаны землей. В нескольких метрах от дома Бондаренко осталась огромная воронка.

Власти Украины заявили, что по меньшей мере 11 мирных жителей были убиты и 18 ранены в результате обстрелов со стороны России за последние 24 часа.