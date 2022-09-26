В Изюме, украинском городе, отбитом украинскими войсками в начале сентября после полугодовой оккупации российскими частями, в воскресенье десятки человек выстроились в очередь возле поврежденных зданий, чтобы получить гуманитарную помощь.

«В городе остались и дети, и инвалиды... люди, прикованные к постели, есть люди старше 80 лет, которые очень нуждаются в ней (помощи)», — рассказала местная жительница Алла Нестеренко.

В городе до сих пор нет электричества, газа и воды. Но мобильная связь в городе уже налажена.

По словам 83-летней Людмилы Лазебной, одними из самых больших потребностей в городе остаются лекарства, моющие средства и хлеб.

По данным правительства города, в Изюме осталось около 10 тысяч жителей.

В другом репортаже агентства "Франс-пресс", сотни пустых могил и повсеместные разрушения отмечены в городе Изюм на востоке Харьковской области, где украинские официальные лица в пятницу заявили, что завершили эксгумацию 447 тел из места массового захоронения, обнаруженного после того, как город был отбит у российских войск.