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Украинские военнослужащие осматривают тело украинского солдата на отвоеванном участке у границы с Россией в Харьковской области, 17.09.2022
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Тела украинских и российских солдат к северу от Харькова

Украинские военнослужащие проводят поисковые операции по выявлению тел павших на поле боя к северу от Харькова, недалеко от границы с Россией, через неделю после того, как этот район был взят частями ВСУ.

Работы продолжаются, несмотря на продолжающиеся обстрелы в регионе.

Поисковая группа использовала дрон для определения мест, где могут находиться тела, для того, чтобы забрать их позже.

Последует вскрытие, все детали записываются и передаются следователям, расследующим потенциальные военные преступления.

В этом северо-восточном регионе Украины российские войска были отброшены через границу вглубь России после того, как удерживали этот район в течение нескольких месяцев.

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