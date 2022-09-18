Украинские военнослужащие проводят поисковые операции по выявлению тел павших на поле боя к северу от Харькова, недалеко от границы с Россией, через неделю после того, как этот район был взят частями ВСУ.

Работы продолжаются, несмотря на продолжающиеся обстрелы в регионе.

Поисковая группа использовала дрон для определения мест, где могут находиться тела, для того, чтобы забрать их позже.

Последует вскрытие, все детали записываются и передаются следователям, расследующим потенциальные военные преступления.

В этом северо-восточном регионе Украины российские войска были отброшены через границу вглубь России после того, как удерживали этот район в течение нескольких месяцев.