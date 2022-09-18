В субботу продолжилась эксгумация тел из массового захоронения, недавно обнаруженного в лесу недалеко от украинского города Изюма в Харьковской области.
Всего обнаружено 445 захоронений, о чем ранее сообщили в местной областной прокуратуре.
За субботу эксгумировано 59 тел, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Он отметил, что у большинства обнаружены признаки насильственной смерти.
У некоторых из них связаны руки, веревки на шее и сломаны конечности, сообщил заместитель главного прокурора Харьковской области Владимир Лымарь.
«Эти факты свидетельствуют о возможном применении пыток и насильственной смерти этих лиц», — сказал Лымарь.
Ранее в Изюме также обнаружили братскую могилу с украинскими воинами, в которой нашли 17 тел.
После эксгумации тела будут собраны и отправлены в морг, где будет проведено детальное обследование для установления причины смерти.