В субботу продолжилась эксгумация тел из массового захоронения, недавно обнаруженного в лесу недалеко от украинского города Изюма в Харьковской области.

Всего обнаружено 445 захоронений, о чем ранее сообщили в местной областной прокуратуре.

За субботу эксгумировано 59 тел, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Он отметил, что у большинства обнаружены признаки насильственной смерти.

У некоторых из них связаны руки, веревки на шее и сломаны конечности, сообщил заместитель главного прокурора Харьковской области Владимир Лымарь.

«Эти факты свидетельствуют о возможном применении пыток и насильственной смерти этих лиц», — сказал Лымарь.

Ранее в Изюме также обнаружили братскую могилу с украинскими воинами, в которой нашли 17 тел.

После эксгумации тела будут собраны и отправлены в морг, где будет проведено детальное обследование для установления причины смерти.