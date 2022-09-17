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В танце - только девушки
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Зулусы Южной Африки прославляют чистоту молодых женщин

Южноафриканские зулусы празднуют чистоту молодых женщин на ежегодном фестивале танца тростника.

Каждый сентябрь — начало весны в южном полушарии — десятки тысяч женщин, которых местные жители называют «девицами», принимают участие в «танце тростника» в провинции Квазулу-Натал, выходящей к Индийскому океану.

Это ежегодная церемония, которая проводилась на протяжении веков, чтобы отпраздновать сексуальную чистоту и пропагандировать сексуальное воздержание среди молодых девушек.

Церемония является традиционным обрядом женственности, который уходит своими историческими корнями в возможность короля выбирать новых жен из числа своих подданных.

Однако некоторые активисты выступают против традиции, называя ее сексистской, поскольку она нацелена только на девочек.

47-летний новый лидер крупнейшей этнической группы Южной Африки также известен под своим официальным титулом MisuZulu kaZwelithini. Он был признан монархом на традиционной церемонии в прошлом месяце после смерти в прошлом году его отца, короля Гудвила Звелитини, правившего 50 лет.

Это первый раз, когда танец проводится с начала пандемии Covid-19.

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