Советник президента Зеленского Михаил Подоляк, заявивший об обнаруженном захоронении, также опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой видны ряды деревянных крестов и недавно выкопанные курганы в лесистой местности.

Заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к нации, что под Изюмом обнаружена «братская могила».

Россию обвиняют в совершении нападений на мирных жителей, которые приравниваются к возможным военным преступлениям, особенно в городах близ Киева (Буча, Ирпень и др.).

Десятки мирных жителей со следами внесудебных расправ были обнаружены в таких местах, как Буча, недалеко от столицы, после того как они были вновь захвачены украинскими войсками в марте.

По сообщениям информагентств, под Изюмом извлечено как минимум одно тело со скрученными за спиной руками.