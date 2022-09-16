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"Братская могила" близ недавно отвоеванного Изюма
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Изюм: эксгумация тел на месте массового захоронения

Советник президента Зеленского Михаил Подоляк, заявивший об обнаруженном захоронении, также опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой видны ряды деревянных крестов и недавно выкопанные курганы в лесистой местности.

Заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к нации, что под Изюмом обнаружена «братская могила».

Россию обвиняют в совершении нападений на мирных жителей, которые приравниваются к возможным военным преступлениям, особенно в городах близ Киева (Буча, Ирпень и др.).

Десятки мирных жителей со следами внесудебных расправ были обнаружены в таких местах, как Буча, недалеко от столицы, после того как они были вновь захвачены украинскими войсками в марте.

По сообщениям информагентств, под Изюмом извлечено как минимум одно тело со скрученными за спиной руками.

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