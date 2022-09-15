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Сучитлан
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Сальвадор: волонтеры очищают озеро Сучитлан

Разноцветный пластик, словно одеялом, покрывает озеро Сучитлан. Это водохранилище, расположенное на севере Сальвадора, является, крупнейшим источником пресной воды в стране. Рыбаки говорят, что из-за загрязнения озера, рыба ушла вглубь. Поймать ее практически невозможно, а без этого жителям 15-ти окрестных деревень трудно выживать.

Подобную картину можно увидеть и на райских пляжах Гондураса, омываемого Карибским морем. Здесь прибрежная зона покрыта ковром из пластиковых бутылок, шприцев и прочего мусора. В обеих странах десятки местных жителей очищают пляжи и водоемы. Экологи напоминают, что пластиковые изделия разлагаются веками.

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