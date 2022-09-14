Разрушенная церковь и упавшие на землю ее золотые купола, пустующие жилые дома, практически на каждом из которых видны следы боевых действий. Так выглядит село Богородичное в Донецкой области Украины. До российского вторжения в Украину здесь жили порядка 750 человек. Сейчас, рассказывает журналист AFP, осталось двое - мать и сын. Нина и Николай. Во время обстрелов они прятались в подвале. Несколько дней назад село освободили украинские военные. Николай рассказал, что Василия, его старшего брата, вместе с женой, убили российские солдаты. Супружескую пару похоронили недалеко от дома.