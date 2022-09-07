(Видео Yesica Fisch, Associated Press)

В среду пожарные в Славянске разбирали еще тлеющие обломки многоквартирного дома в поисках потенциальных жертв прямого попадания в здание.

Куски кирпича, кирпичной кладки и бетона валялись среди обломанных ветвей ближайших деревьев, вперемешку с битым стеклом и осколками черепицы.

После нескольких часов работы пожарные вынесли из здания мешок для трупов.

Обстрел начался около 4 часов утра, сообщила 75-летняя местная жительница Раиса Смелкова, проживающая в другой части дома.

«Я спала и вскочила с кровати, а стекло падало, мы вышли на улицу и увидели, что все горит и все рушится», — рассказала она.

Она и ее муж не пострадали, и, к счастью, их квартире был нанесен лишь незначительный ущерб.

Смелкова родилась в Чечне и прожила с мужем в Славянске 34 года.

Они пережили и предыдущую войну в Украине в 2014 году, но в этот раз, по ее словам, все было намного хуже.

Как пенсионеры, живущие исключительно на пенсию, они не могут позволить себе эвакуироваться из дома и переехать в более безопасную часть Украины, говорит Смелкова.

Но оставаться тоже не просто.

«Некоторые мне говорят: ты не боишься? А я отвечаю, конечно, боюсь, только дураки не боятся», — сказала она.