Во вторник обстрелу подвергся жилой дом, расположенный недалеко от Харьковской областной военной администрации.

О пострадавших в результате утренней забастовки не сообщалось, но один житель был ранен.

По оценкам местных властей, последний удар стал уже 12-м, нанесённым по району.

Позднее во вторник в СМИ и телеграм-каналах стали появляться сведения о возможном контрнаступлении ВСУ в Харьковской области: как сообщается, украинские силы нанесли удар во фланг т.н. Изюмской группировке российских войск в направлении Балаклеи.