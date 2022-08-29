В столице Колумбии состоялся самый большой в мире концерт: в парке Симона Боливара играли одновременно более 16 тысяч музыкантов из разных стран мира. Они сыграли шесть произведений.

Концерт посвящён примирению и отдаёт дань памяти жертвам гражданского конфликта в Колумбии. Накануне завершила работу "Комиссия по установлению истины": её создали в 2016 году в рамках мирного соглашения с повстанцами ФАРК. Согласно докладу комиссии, с 1985 по 2018 годы жертвами конфликта стали более 450 тысяч человек, а так или иначе затронуты противостоянием с повстанцами стали 7,7 млн.