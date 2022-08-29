Танцоры, одетые в красочные костюмы, под звуки барабанов исполняют традиционные танцы.

В южной японской префектуре Окинава впервые за три года состоялся фестиваль в городе Урума. Проводящийся ежегодно праздник дважды отменялся из-за пандемии Covid-19.

В этом году было принято решение не отменять фестиваль, но принять серьезные меры безопасности.

У посетителей и участников проверяли температуру тела, призывали пользоваться дезинфецирующими средствами, в месте проведения фестиваля было запрещено употреблять алкоголь.

Традиционный танец эйса исполняли сразу несколько танцевальных коллективов. Один из участников признался, что ждал три года, чтобы принять участие в фестивале, и выразил радость, что может исполнить танец перед большим количеством зрителей.

В пятницу власти Японии сообщили о самом высоком в мире числе новых случаев заражения коронавирусом в стране за неделю. По числу летальных исходов Япония занимает вторую позицию две недели подряд. С 15 по 21 августа, по данным ВОЗ, в мире было подтверждено 5 306 244 новых случая заражения коронавирусом. Япония сообщила о 1 476 374 случаях. Недельный показатель Японии остается самым высоким в мире уже более месяца.